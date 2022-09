Escândalo nos Celtics: treinador pode ser suspenso por "relação íntima" com funcionária da equipa

A informação foi revelada por um jornalista da ESPN e já teve grande repercussão nos Estados Unidos. Os Boston Celtics ponderam suspender Ime Udoka por o treinador ter tido "uma relação íntima" consensual com uma funcionária da equipa. Fala-se numa suspensão que pode ser por toda a época.O regulamento interno dos Celtics não permite relacionamentos íntimos entre membros do staff e a equipa considera o sucedido "uma violação das regras da organização".A formação de Boston não pensa, no entando, despedir o treinador. Se for suspenso, Ime Udoka deverá ser substituído pelos seus auxiliares, Will Hardy e Joe Mazzulla.