Estala a polémica: NBA investiga os Dallas Mavericks por alegada derrota propositada

A NBA abriu uma investigação aos Dallas Mavericks depois de a formação do Texas ter alegadamente 'abdicado' de lutar pela vitória no encontro com os Chicago Bulls, que acabou com triunfo dos 'touros' por 115-112. O conjunto orientado por Jason Kidd precisava de ganhar os dois últimos jogos da fase regular - e esperar por uma derrota dos Oklahoma City Thunder - para ainda poder aceder ao play-in mas, estranhamente (ou talvez não, como explicaremos mais à frente), sentou Luka Doncic após o primeiro período e nem colocou em campo Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Christian Wood, Josh Green e Maxi Kleber. Resultado: os Mavs estão afastados do playoff e suspeita-se que recorreram ao denominado 'tanking'.O tanking acontece quando uma equipa perde jogos de propósito para ficar em posições de fundo na fase regular e, simultaneamente, aumentar as suas hipóteses de ter escolhas de draft mais altas tendo em vista a época seguinte. Ora, a franchise detida por Marc Cuban tem a 10.ª escolha (e protegida) da primeira ronda do draft deste ano. Neste momento, Dallas é mesmo o 10.º na classificação geral da NBA e só teria esta escolha ameaçada caso subisse de posição 'overall' (perdendo-a para os New York Knicks). Assim, ao falhar o play-in, 'segura' esta escolha."A NBA abriu uma investigação aos factos e circunstâncias em torno das decisões relacionadas com a equipa dos Dallas Mavericks e respetiva conduta durante o jogo com os Chicago Bulls, nomeadamente as motivações em torno dessas decisões", afirmou Mike Bass, porta-voz da liga.Recorde-se que o comissário da NBA, Adam Silver, já tinha avisado os proprietários no início da época de que estaria bem mais atento ao fenómeno do 'tanking', no sentido de evitar um certo desvirtuar da competição.