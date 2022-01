Estreia do negacionista Kyrie Irving

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O base dos Brooklyn Nets, Kyrie Irving, fez, finalmente, a sua estreia na época e deu show como titular, ao contribuir com 22 pontos, 4 assistências, 3 ressaltos, 3 roubos de bola e 1 desarme de lançamento, para o triunfo (129-121) da sua equipa em Indianápolis.





Negacionista em relação à vacinação contra a Covid-19, o basquetebolista, de 29 anos,perdera os 35 primeiros jogos dos Nets, pois as leis de Nova Iorque , sede da equipa, proíbem as atividades desportivas em espaços fechados sem o certificado de imunização, mas passou a ser opção nos jogos fora. Kevin Durant também esteve em grande (39 p, 8 r, 7 a) e James Harden (18 p, 6 a, 5 r), a conseguirem a reviravolta no marcador, depois dos Pacers terem tido uma vantagem de 19 pontos.