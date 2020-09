Estrela da NBA acusado de abusar do filho menor

Trevor Ariza está a ser acusado de ter abusado fisicamente do filho menor. A acusação parte da mãe da criança, Lana Allen, que terá apresentado queixa e exigido uma medida cautelar em nome da criança, de 12 anos. O basquetebolista dos Portland Trail Blazers defende-se e diz que as acusações são totalmente falsas.





Há vários anos numa batalha judicial pela custódia do filho, Trevor Ariza optou por não participar da retoma da NBA em Orlando supostamente para passar mais tempo com o filho mas, segundo avança o site 'TMZ', a mãe da criança entregou em tribunal documentos acusando o basquetebolista de violência doméstica contra o menino de 12 anos.Lana Allen acusa Trevor Ariza de, em pelo menos em duas ocasiões, em 2019, ter ultrapassado os limites ao aplicar punições físicas."Ele teme o pai", diz Lana Allen.O basquetebolista nega veementemente as acusações e garante lutar para provar a sua inocência.