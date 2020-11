Estrela da NBA fala sobre a morte da mãe devido à Covid-19: «Tomei a decisão mais difícil»

A mãe de Karl-Anthony Towns morreu em abril vítima de complicações associadas à Covid-19 e o jogador dos Minnesota Timberwolves publicou um vídeo no YouTube intitulado 'O ano mais difícil da minha vida' a partilhar a dor





O jogador de 24 anos começa por relatar o momento em que o pai lhe ligou a comunicar que a mãe, Jackie Cruz-Towns, após vários dias em coma induzido, havia sofrido um derrame cerebral. "Ele estava tipo 'ela foi-se, teve um derrame durante a noite e foi-se'. Eu respondi: 'Ela deu um passo atrás? Qual é o próximo passo?' Porque, na minha cabeça, penso apenas nos próximos passos. O meu pai tinha acabado de me dizer que os médicos achavam que não havia forma de lhe dar uma vida decente depois do derrame", afirma Towns, que relata ainda o quão difícil foi a decisão de aceitar que o ventilador fosse desligado."Chegou a um ponto em que estava a prejudicá-la. Dei-lhe muito tempo e tomei a decisão mais difícil que se pode tomar. Liguei para a minha irmã, disse-lhe qual foi a decisão que tomei. Tens que saber viver com isso. Eu decidi", justificou.Karl-Anthony Towns admite que ainda está a tentar encontrar forma de seguir em frente. "Estou a tentar recuperar e dar o máximo pela minha irmã e pelo meu pai. Estou a tentar cuidar dos meus amigos e curar-me através deles."