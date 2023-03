Estrela dos Chicago Bulls revela 'regra do sexo': «Quero ter sempre as pernas frescas...»

Patrick Beverley, estrela dos Chicago Bulls, revelou, em conversa no podcast 'Pat Bev', qual a regra que segue à risca nas noites antes dos jogos e que a sua mulher... não aprova."Não faço sexo nas noites antes das partidas. Quero ter sempre as pernas frescas. Ao início pensava que a minha mulher me ia matar...", contou o norte-americano, quando confrontado com declarações antigas de Larsa Pippen, mulher de Scottie Pippen, que garantia ter sexo "quatro vezes por noite".Beverley acabou por assumir que as alturas mais difíceis são aquelas em que tem o calendário mais congestionado, com jogos a cada um ou dois dias.