Ex-campeão da NBA de 2,11 metros aguarda transplante mas há um problema: coração tem de ser grande

Scot Pollard, ex-jogador da NBA que ajudou os Boston Celtics a sagrarem-se campeões em 2008, aguarda um transplante de coração, mas não é fácil encontrar um órgão uma vez que o antigo poste de 48 anos e 2,11 metros precisa de um coração grande."Pollard precisa de um transplante de coração, uma situação já de si terrível e que se complica ainda mais porque poucos dadores podem dar-lhe um coração suficientemente grande e forte para bombear sangue no seu corpo extragrande", escreve a ESPN.O antigo jogador, que representou ao logo da carreira os Detroit Pistons, os Sacramento Kings, os Indiana Pacers, os Cleveland Cavaliers e os Boston Celtics, está internado nos cuidados intensivos de um hospital no Tennessee."Vou ficar aqui até que apareça um coração pois o meu está muito debilitado. Os médicos concordam que esta é a minha melhor opção, precisamos de um transplante", explicou Pollard à Associated Press. "Está fora das minhas mãos. Nem está nas mãos dos médicos. Depende da rede de dadores."O antigo jogador contraiu um vírus em 2021 que desencadeou um problema genético, também desenvolvido em alguns dos seus irmãos. Numa entrevista antiga Pollard dizia que não ia chegar aos 80 anos pois "não se veem muitos velhos altos por aí". "Sempre soube que ser alto é fantástico, mas não vou chegar aos 80."