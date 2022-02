Ex-jogador da NBA agride funcionário da Iberia no aeroporto de Madrid: polícia teve de intervir

O norte-americano Ty Lawson, antigo jogador da NBA, causou esta manhã distúrbios no aeroporto de Barajas, em Madrid, segundo escreve a imprensa espanhola.O base, de 34 anos, que passou pelos Kings, Nuggets, Rockets, Wizards e Pacers, terá agredido um funcionário da Iberia, depois de chegar à capital espanhola proveniente de Viena para fazer escala e apanhar um voo para Santo Domingo no terminal 4. A polícia teve de intervir.Ao que parece, o jogador que agora representa o Kolossos Rodou BC, na liga grega, aproximou-se da porta de embarque sem máscara, o que fez com que vários agentes de segurança e funcionários da companhia aérea espanhola o advertissem.Só que Ty Lawson reagiu com violência, agredindo a soco um funcionário da Iberia. Acabou por ser levado para as instalações da polícia no aeroporto.Ao que parece não se tratou de uma detenção formal, mas sim uma tentativa de acalmar a situação. O 'As' escreve que não houve denúncia da agressão.