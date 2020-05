Ex-jogador da NBA preso por disparar contra... supostos compradores da sua casa

Shannon Brown, ex-jogador da NBA, foi preso por, segundo a acusação, ter disparado contra duas pessoas que pensava que eram ladrões, mas que afinal estavam apenas interessadas em... comprar a sua casa.





O norte-americano, de 34 anos, foi então acusado de agressão agravada, mas acabou por ser libertado depois de pagar a fiança.Brown, que foi campeão com os Los Angeles, saiu com uma espingarda em mãos e disparou contra as duas pessoas que alegam ter visto uma placa a dizer 'vende-se' em frente à casa.O comunicado do xerife diz que o ex-jogador, percebendo o que se passava, os deixou ir, mas disparou quando estes estavam a ir embora. Ninguém dos envolvidos ficou ferido.