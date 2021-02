Ex-jogador dos Raptors abandona aos 28 anos: «Tive momentos felizes mas também muitas tristezas»

Lucas Nogueira, extremo que passou pelos Toronto Raptors ,na NBA, e pela Liga ACB, anunciou o fim da carreira, aos 28 anos. O jogador, que estava a jogar num clube no Brasil, tem sido muito fustigado pelas lesões e depois de sofrer uma nova mazela, enviou uma sentida mensagem à sua conta de fãs no Instagram dando conta que decidiu pendurar as botas.





"Escrever essa carta foi muito difícil para mim, pois o basquete sempre fez parte da minha vida. Tive momentos muito felizes e marcantes, mas também alguns de tristezas. Com certeza os momentos mais tristes eram aqueles que me afastavam dos campos, devido às lesões. Sempre soube que o regresso após quase dois anos de afastamento seria muito difícil e desafiador, mas estava disposto a mais esse desafio na minha carreira", contou."Na última terça-feira aconteceu mais uma vez, por isso tomei esta difícil decisão e pedi a rescisão ao Fortaleza Basquete Cearense. Gostava de agradecer aos meus amigos e familiares, que sempre me apoiaram, aos fãs, aos meus colegas de equipa, à equipa técnica, Thalis Braga, Espiga, e principalmente o técnico Alberto Bial, que abriu as portas deste projeto e não mediu esforços para que eu voltasse a ser aquele jogador que vestiu a camisola dos Toronto Raptors na NBA. Vou agora descansar, ficar mais próximo dos meus familiares e amigos, e pensar em novos rumos para o futuro", referiu.