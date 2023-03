Ex-lutador diz que LeBron James consome EPO: «Temos o mesmo dealer»

Chael Sonnen, antigo lutador de UFC, acusa LeBron James, estrela dos Lakers, de 38 anos, de se injetar com eritropoetina, uma substância também conhecida por EPO, de modo a aumentar a resistência em campo."Temos o mesmo 'dealer', por isso sei exatamente o que ele toma. A EPO aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, o que dá mais resistência durante os jogos. É o rei dos potenciadores de rendimento", atirou Sonnen no canal de Youtube 'Flagrant'.Trata-se de uma acusação grave mas pouco verosímil, pois os jogadores da NBA são sujeitos a controlos antidoping com regularidade.