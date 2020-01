Festival de desarmes em Los Angeles

Noite louca em Los Angeles! Os Lakers continuam a realizar uma época em grande estilo. Na vitória diante os Detroit Pistons (106-99), a equipa de LeBron James e companhia terminou a partida com... 20 desarmes de lançamentos.





The @Lakers combine for an NBA season-high 20 blocks.@AntDavis23: 8 BLK@JaValeMcGee: 6 BLK@DwightHoward: 5 BLK pic.twitter.com/ZRFowsWPC5