Filha de DeMar DeRozan dá ajuda aos Chicago Bulls

Que gritaria! Os Chicago Bulls venceram os Toronto Raptors por 109-105 no play-in da NBA, num duelo no Canadá em que a filha de DeMar DeRozan (Bulls) foi uma das estrelas! Tudo porque a jovem Diar, de 9 anos, estava nas bancadas a desestabilizar o adversário: sempre que os Raptors tinham lançamentos livres... gritava! E não é que teve efeitos práticos? Os jogadores de Toronto parecem ter ficado afetados com o barulho estridente e falharam... metade dos lances livres: converteram apenas 18 dos 36, uma percentagem bem inferior à média da equipa durante a época (78,4%).

O espanto foi tanto que até surpreendeu o... pai. "Eu estava sempre a ouvir alguma coisa durante o jogo. Houve um lançamento livre que alguém falhou, olhei para trás e pensei: caramba, é mesmo a minha filha que está a gritar?!", descreveu DeRozan, deixando uma garantia. "Disse-lhe que podia faltar a um dia de escola para vir ao jogo", atirou o pai, dando uma boa notícia aos adeptos dos Heat, próximo rival dos Bulls: "Ela não vai a Miami, tem de regressar à escola."