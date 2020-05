Filho de Michael Jordan recorda o dia em que treinou com o pai: «Não teve misericórdia»

Jeffrey Jordan, um dos filhos do lendário Michael Jordan, concedeu uma entrevista ao jornal 'Chicago Tribune' após o sucesso da série Netflix 'The Last Dance', que analisa a carreira desportiva do seu pai. Marcus, juntamente com Jeffrey e Jasmine, são filhos do casamento de Michael e Juanita Vanoy, que terminou em 2006 após a descoberta de supostas infidelidades do ex-jogador do Chicago Bulls.





Da longa e bem-sucedida carreira de Jordan ficaram memórias especiais, até porque Jeffrey, Marcus e Jasmine cresceram ao lado de um ídolo mundial.Uma das experiências que Jeffrey recorda com mais carinho e emoção foi o único dia em que conseguiu treinar com o pai na mansão de Highland Park. Na verdade, Jordan nunca os incentivou a seguir a carreira de basquetebolista."Não, em absoluto. Ele estava sempre ocupado e a viajar. Fomos abençoados e felizes por termos um lugar para brincar. Esse era o nosso paraíso", afirmou Jeffrey. "Eu e o Marcus treinámos com o meu pai uma vez. Eu tinha 17 ou 18 anos. Sentimos que estávamos em muito boa forma e foi brutal. Se ele demonstrou alguma misericórdia ou simpatia? Não, nenhuma", contou o filho mais velho de Air Jordan.Em relação ao documentário de 'The Last Dance', em que Jeffrey aparece na companhia do pai numa digressão a Paris, em 1997, o orgulho é grande. "Tivemos de decidir quem iria viajar no avião da equipa e quem iria viajar com minha mãe no Concorde. Voei eu com a equipa e conheci alguns dos meus ídolos. Durante a temporada, não pudemos assistir aos jogos fora de casa, pois a minha mãe era muito exigente e a escola vinha antes de tudo", revelou."Espero que (o documentário 'The Last Dance') transmita normalidade. O meu pai é desumano no basquetebol. Mas é humano. Tem uma tremenda quantidade de compaixão e empatia pelas pessoas. Comete erros, mas, como todo a gente, faz o melhor que pode".