Filhos de Shaquille O'Neal e Scottie Pippen assinam pelos LA Lakers

Os LA Lakers fecharam as contratações de Shareef O'Neal e Scotty Pippen Jr, filhos de dois dos maiores astros da história da NBA, Shaquille O'Neal e Scottie Pippen.Shareef O'Neal, que não foi selecionado no draft e que tem treinado com os Lakers, vai disputar a Summer League, uma competição de pré-temporada onde as equipas utilizam, por norma, rookies ou outros jogadores menos rodados."A palavra pressão não está no meu vocabulário. Sinto que eu e o meu pai temos uma história completamente diferente, eu passei por coisas que ele não passou. Ele foi o número um do draft e eu tive de trabalhar duro para aqui chegar", disse Shareef ao site 'Lakers Nation'.Scotty Pippen Jr, por sua vez, assinou um 'two-way contract', à semelhança do que o português Neemias Queta fez na chegada aos Sacramento Kings , em 2021. O norte-americano poderá assim representar a equipa principal dos Lakers ou disputar a G League.