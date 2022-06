Final da NBA empatada: Warriors batem Celtics no segundo jogo

Os Golden State Warriors igualaram esta madrugada a final dos 'play-offs' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa os Boston Celtics por 107-88, no segundo jogo de um confronto à melhor de sete jogos.Na procura do quarto título em oito anos, os Warriors venceram os dois primeiros períodos por um ponto (31-30 e 21-20), para uma vantagem de dois ao intervalo (52-50), e resolverem, praticamente, o jogo no terceiro (35-14). Stephen Curry, com 29 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências, comandou o triunfo

A final muda-se agora para Boston, que será palco dos jogos 3, na quarta-feira, e 4, na sexta, enquanto o quinto jogo é em San Francisco, em 13 de junho. Se necessário, o sexto é em Boston, em 16, e o sétimo na casa dos Warriors, em 19.