Fitas de ‘estilo ninja’ proibidas oficialmente

A direção da NBA informou o mundo que a partir da próxima temporada deixam de ser permitidas as fitas ao ‘estilo ninja’.

A informação foi avançada por Mike Bass, dirigente do organismo norte-americano: "As fitas de estilo ninja não são parte do uniforme e não passaram no processo de aprovação da Liga. As equipas demonstraram preocupação relativamente à segurança e consistência do tamanho, comprimento e forma como as fitas são utilizadas. Deste modo é necessária uma revisão exaustiva antes de equacionar qualquer mudança nas regras."

Jimmy Butler, Jrue Holiday, Montrezl Harrel, Karl-Anthony Towns e Jarrett Allen são alguns dos jogadores que mediatizaram esta moda que agora terá um ponto final, pelo menos dentro do campo.