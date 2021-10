Forma física de James Harden dá muito que falar e 'incendeia' redes sociais

A temporada da NBA é muito exigente a nível físico e as estrelas do basquetebol aproveitam (e muito) para descansar durante as férias. Foi o caso de James Harden, que 'incendiou' as redes sociais durante um jogo de pré-temporada na madrugada deste sábado frente aos Bucks. A estrela dos Nets apareceu com 'algum' excesso de peso, e os adeptos da modalidade mostraram-se preocupados com a falta de compromisso do norte-americano.





"Mais uma pré-temporada... mais um James Harden gordo", fez notar um seguidor, acompanhado por outros: "desculpem, mas parece que o James Harden está gordo".Os Brooklyn Nets bateram os Milwaukee Bucks por 119-115.