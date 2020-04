Gallinari recorda dia em que a NBA parou por causa do coronavírus: «Eu estava aterrorizado»

Numa fase em que Donald Trump ainda minimizava o coronavírus, Itália já se debatia com os efeitos da pandemia e Danilo Gallinari, jogador dos Oklahoma City Thunder, era uma das poucas pessoas que sabia o que o vírus podia fazer.





Ao site 'The Players Trubune' o jogador italiano contou como foi a conversa com os companheiros de equipa no balneário, no dia em que todos se preparavam para um jogo e a NBA suspendeu a competição depois de Rudy Gobert ter dado positivo."Percebi antes do jogo que algo que se passava, os árbitros falavam com os treinadores, mas ninguém nos dizia nada. Nenhum dos meus companheiros de equipa sequer suspeitava do que poderia ser porque não tinham qualquer experiência pessoal com esta pandemia, como eu tinha", contou."No balneário todos estavam confusos e ninguém nos dizia nada. Todos estavam sentados, como que a tentar adivinhar o que se passava. Depois eu disse 'malta, acho que isto tem a ver com o tal vírus. O coronavírus'", continuou."Mal acabei de falar eles começaram a fazer-me perguntas, queriam informações, mas não me pareceram assustados. Eu? Eu estava aterrorizado. Eu sabia o que estava a acontecer no meu país e tinha o feeling que não íamos jogar por causa do vírus. Estava preocupado e assustado, só queria que alguém dissesse alguma coisa", prosseguiu.Ninguém suspeitou que a competição fosse suspensa, como acabou por acontecer. "Não sabíamos se o jogo ia ser adiado, havia colegas meus que continuavam o aquecimento, pensavam que íamos jogar. Depois, o treinador apareceu e disse-nos que o jogo tinha sido cancelado."