Giannis consegue primeiro triplo-duplo da época e Warriors trucidados na estreia

O grego Giannis Antetokounmpo conseguiu na quinta-feira o primeiro triplo-duplo da nova temporada na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), no triunfo dos Milwaukee Bucks sobre o Houston Rockets, por 117-111.Na estreia de ambas as equipas nesta edição da prova, o grego, melhor jogador da última temporada, levou a melhor sobre os MVP das duas temporadas anteriores, James Harden e Russel Westbrook.Em Houston, Antetokounmpo marcou 30 pontos, aos quais juntou 13 ressaltos e 11 assistências, numa partida em que mais seis jogadores da equipa de Milwaukee atingiram dois dígitos de pontos.Na sua estreia pela equipa texana, Westbrook 24 pontos, 16 ressaltos e sete assistências, enquanto Harden terminou a partida com 19 pontos, 14 assistências e sete ressaltos.O veterano Vince Carter entrou para a história da NBA, ao ser o jogador com mais temporadas na competição, depois de ter sido utilizado na vitória dos Atlanta Hawks sobre os Detroit Pistons, por 117-100.Aos 42 anos, Carter tornou-se o primeiro basquetebolista a atuar em 22 temporadas na NBA, ultrapassando Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett e Dirk Nowitzki, que terminou a carreira na última época.Negativa foi a estreia dos Golden State Warriors no seu novo pavilhão, uma vez que os campeões de há duas temporadas foram derrotados pelos Los Angeles Clippers, por 141-122.