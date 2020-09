Giannis está desiludido mas fica em Milwaukee

Giannis Antetokounmpo garantiu que vai permanecer nos Milwaukee Bucks após a eliminação frente a Miami, desfazendo as dúvidas para a próxima época. “Não vou sair. Podem pensar que poderia ir noutra direção, mas quero continuar. Só temos de melhorar enquanto equipa, individualmente e voltar a lutar na próxima temporada. Se fosse fácil ganhar um campeonato, todos teríamos um. É dececionante, mas o que vamos fazer? Vamos continuar trabalhar. Eu tenho confiança nos meus companheiros”, disse o craque grego.

Lesionado, Giannis Antetokounmpo acompanhou no banco a derrota (94-103) dos Bucks frente aos Heat, que assim se apuraram (4-1) para a final da Conferência Este, com grande exibição de Jimmy Butler, autor de 17 pontos, dez ressaltos e seis assistências, bem secundado por Goran Dragic (17, 4, 2) e Jae Crowder (16, 6, 1).

Já os Lakers adiantaram-se (2-1) no duelo das ‘meias’ a Oeste frente aos Rockets, com a sua segunda vitória (112-102). LeBron James (36, 7, 5) comandou a turma de LA, com grande apoio de Anthony Davis (26, 15, 6) e Rajon Rondo (21, 2, 9).