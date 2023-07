Glen Davis não se mostra impressionado com Wembanyama: «Este rapaz parece o Bambi»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Glen Davis, antigo jogador da NBA (entre 2007 e 2015) deixou críticas a Victor Wembanyama, o jovem 'gigante' francês que foi a primeira escolha do draft deste ano e que já fez dois jogos pelos San Antonio Spurs na Summer League. Se LeBron James referiu-se ao jogador, de 2,21 metros como "alian", Davis não gostou de ver a estrutura esguia do jogador."Este rapaz parecia um pequeno Bambi... uma pequena girafa bebé", explicou o antigo jogador dos Celtics, Magic e Clippers, citado pelo 'Washington Post'."Não penso que Wembanyama consiga lidar com todo este sofrimento", acrescentou o Davis, referindo-se à exigência da Liga.No primeiro encontro o francês mostrou algumas dificuldades na vitória da sua equipa frente aos Charlotte Hornets (76-68). "[A estreia] Foi um momento especial. É realmente especial vestir esta camisola pela primeira vez. Foi verdadeiramente uma honra. Estou contente por termos vencido, não há melhor maneira de começar. Honestamente, não sabia muito bem o que estava a fazer em campo, mas tentarei aprender mais para o próximo jogo. O importante é estar preparado para a temporada regular", disse o francês.No segundo, não conseguiu evitar a derrota diante dos Portland Trail Blazers (80-85) mas protagonizou uma boa exibição: marcou 27 pontos, capturou 12 ressaltos, fez um roubo de bola e três desarmes de lançamento, em 27 minutos de utilização.