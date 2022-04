Golden State Warriors entram a vencer no playoff da NBA no regresso de Curry

Os Golden State Warriors entraram a vencer no playoff da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), derrotando no sábado os Denver Nuggets por 123-107, no regresso de Stephen Curry à competição após um mês de baixa devido a lesão.

No Chase Centre, em São Francisco, Jordan Poole, de 22 anos, liderou o cómodo triunfo nos Warriors na sua estreia em 'play-offs', com 30 pontos, incluindo cinco triplos, sendo 'apoiado' por Klay Thompson, também ele responsável por cinco triplos, para um total de 19 pontos.

A 'estrela' Stephen Curry, de regresso à competição após um mês de paragem devido a uma lesão no pé esquerdo, saltou do banco para assinar 16 pontos em apenas 21 minutos e ainda três ressaltos e quatro assistências.

Nos Nuggets, foi o sérvio Nikola Jokic o protagonista deste primeiro jogo do playoff, na primeira ronda da Conferência Oeste, com 25 pontos e 10 ressaltos, aos que somou seis assistências e três roubos de bola.

No Este, também os Philadelphia 76ers entraram em força no playoff, com uma vitória contundente frente aos Toronto Raptors, sustentada pela grande exibição de Tyrese Maxey, que anotou 38 pontos, com cinco triplos e cinco em cinco em livres, além de quatro ressaltos e duas assistências.

Os Sixers 'vingaram' assim as duas derrotas que os canadianos impuseram em outras tantas visitas a Filadélfia na fase regular, graças à 'inspiração' de Maxey, mas também de Tobias Harris, autor de 26 pontos, seis ressaltos e seis assistências.

Muito marcados pela defesa dos Raptors, Joel Embiid e James Harden contribuíram, respetivamente, com 19 pontos, 15 ressaltos e quatro assistências, e 22 pontos, 14 assistências e cinco ressaltos.

Aos Raptors, quintos na Conferência Este na temporada regular, não bastaram os 24 pontos e sete assistências de Pascal Siakam e os 18 pontos, 10 ressaltos e oito assistências de Scottie Barnes para contrariar a supremacia da franquia de Filadélfia, que dominou do início ao fim.

O segundo jogo entre Sixers e Raptors está marcado para segunda-feira, novamente em Filadélfia.