Gregg Popovich contra celebrações do Dia de Colombo: «Ele fez escravos, mutilou e assassinou»

Gregg Popovich não costuma ter papas na língua e desta feita não poupou... Cristóvão Colombo! O treinador dos San Antonio Spurs, de 72 anos, não entende como algumas cidades norte-americanas continuem a celebrar o dia do navegador genovês que descobriu a América, em vez de enaltecerem as populações indígenas.





"Ele iniciou o genocídio do Novo Mundo", atirou Popovich quando numa conferência de imprensa o questionaram sobre o navegador renascentista. "Pôs em marcha o que veio depois, a aniquilação de toda a pessoa indígena no que hoje é o Haiti e a República Dominicana. Fez escravos, mutilou e assassinou."Quando lhe explicaram que o Dia de Colombo era uma honra para os norte-americanos de origem italiana, dadas as alegadas origens genovesas do descobridor, Popovich atirou: "Isso é uma parvoíce. É como dizer 'devíamos estar orgulhosos do Hitler por sermos alemães'. Não faz sentido. É um dia sobre Colombo e não sobre o ítalo-americanos."