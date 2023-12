Gregg Popovich: «Olhas para o Doncic e parece que comeu uns quantos donuts a mais»

Ainda antes de ver os seus San Antonio Spurs, uma vez mais, caírem aos pés dos Dallas Mavericks de Luka Doncic (144-119), Gregg Popovich deixou fortes elogios ao jogador esloveno, talvez procurando que este ficasse um pouco 'mole'. Não valeu de muito, porque no final Doncic acabou com mais um triplo duplo, com 39 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências. Números que, brincadeiras à parte, confirmaram aquilo que o lendário técnico falou do jogador europeu."Ele simplesmente destrói qualquer tipo de defesa que lhe coloquem pela frente. Acho que é um pouco desvalorizado como atleta. Sabes, olhas para ele e às vezes parece que comeu uns quantos donuts a mais. Não o encaras como um verdadeiro atleta. Mas para lá do seu QI basquetebolístico, há o instinto para jogar, de tomar decisões no momento exato", declarou o experiente técnico, que aponta ao esloveno uma capacidade para "ver o jogo dois passos à frente"."Sempre que o vejo jogar fico cada vez mais impressionado com aquilo que ele faz, porque é algo que faz de forma consistente. Há quem consiga fazer o que ele faz aqui e ali, mas ele é capaz de fazê-lo todas as noites. É um jovem especial", atirou.