Gregg Popovich torna-se o quarto treinador com mais vitórias na NBA

O treinador Gregg Popovich tornou-se o quarto treinador com mais vitórias na história da NBA, na sequência do triunfo dos San Antonio Spurs sobre os Phoenix Suns, por 111-86.Popovich, de 69 anos, superou Pat Riley na lista dos técnicos mais vitoriosos, com um total de 1.211 vitórias, graças ao triunffo obtido na terça-feira, num jogo que teve o base Bryn Forbes em destaque, ao marcar 24 pontos e capturar 11 ressaltos.O norte-americano, que lidera os San Antonio Spurs desde 1996, foi campeão da NBA em cinco ocasiões (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014) e eleito treinador do ano três vezes (2003, 2012 e 2014).Don Nelson, com 1.335 triunfos, é o técnico com mais triunfos na NBA, logo seguido de Lenny Wilkens, com 1.332, estando Popovich a 10 vitórias de alcançar o pódio, no qual se encontra Jerry Sloan, com 1.221, no terceiro posto.