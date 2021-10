Guerra em Filadélfia: 76ers não pagam salário a Ben Simmons

A tensão entre Ben Simmons e os Philadephia 76ers é cada vez mais palpável. O jogador australiano não pretende voltar a jogar pela franquia de Filadélfia e a direção pretende castigá-lo por isso. Deste modo, os ‘Sixers’ decidiram que não pagarão o salário ao base escolhido como número 1 no draft de 2016.





A notícia foi adiantada pelo 'Bleacher Report', acrescentando um novo capítulo à conturbada história entre o jogador e a franquia durante este verão. De acordo com a informação adiantada, os ‘Sixers’ tinham que ter pago, antes do dia 1 de outubro, 25% do salário de Simmons, mas decidiram não o fazer. A franquia que terminou a caminhada da época passada na segunda ronda dos playoffs vai estrear-se esta época na próxima quarta-feira, em jogo de pré-temporada, frente aos Toronto Raptors. Contudo, se Simmons falhar o jogo (e tudo indica que assim seja), será a primeira partida na qual o australiano não receberá 227.613 dólares (196.290 euros). Valor esse que não receberá em todos os jogos que falhe a partir da próxima quarta.Por um lado, há jornalistas norte-americanos que asseguram que esta medida pode fazer com que o jogador reconsidere a sua posição e volte à equipa. Por outro, há quem afirme que Simmons poderá regressar aos treinos, receber o salário, mas não jogar os jogos, fingindo uma possível lesão até ser transferido. Porém, a ESPN cita fontes próximas do jogador, afirmando que este não pretende mudar a sua postura, mantendo-se separado da equipa, inclusive geograficamente, pois acredita que resistindo conseguirá mais rapidamente sair dos 76ers.Esta longa batalha entre a equipa, que não quer perder os serviços do jovem de 25 anos sem ter algo suficientemente bom em troca, e o jogador, que pretende abandonar a franquia a todo o custo, tem sido um dos assuntos da ‘offseason’ na NBA. Depois da mais recente decisão da direção dos 76ers, esta promete ser uma batalha que tem muito pela frente e que pode alterar por completo o rumo da época em toda a liga.