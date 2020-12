Guia para a época 2020/21 da NBA

Autores: Luís Avelãs, João Socorro Viegas, Pedro Gonçalo Pinto e Pedro Filipe Pinto



A NBA regressa já no próximo dia 22! Uma temporada que voltará a ser disputada em moldes atípicos, novamente devido aos efeitos da pandemia. A começar pela data de arranque, praticamente no Natal, e pelo tempo de intervalo entre esta e a época anterior. É que os LA Lakers foram campeões há pouco mais de dois meses e já estão de volta para tentar defender o título. A fase regular será, assim, reduzida para 72 jogos, ao invés dos habituais 82. Depois da bolha de Orlando, as equipas voltam a jogar nos seus pavilhões mas ainda sem o regresso em pleno do público e sob o jugo das restrições sanitárias.



Mas é dentro de campo que está o foco. Conseguirá James revalidar o troféu e cimentar o seu estatuto de imortal? Giannis, após renovação milionária, vai finalmente elevar os Bucks ao papel de verdadeiro candidato? E a dupla Durant/Irving tem calibre de campeã? Saiba tudo neste guia para a época!