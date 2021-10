Depois de duas épocas fortemente afetada pela pandemia, a NBA regressa na madrugada de quarta-feira já sem as inúmeras restrições do passado recente. Os Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo defendem o título numa edição em que se assinala o 75.º aniversário da competição, com os super-reforçados LA Lakers (Russell Westbrook e Carmelo Anthony, além de outros veteranos de qualidade, juntaram-se a LeBron James e Anthony Davis), os finalistas da época passada Phoenix Suns, os Brooklyn Nets de Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving (neste caso a ver vamos...), LA Clippers e Philadelphia 76'ers com aspirações ao título.



No entanto, a grande novidade é mesmo a possibilidade de, pela primeira vez, um português poder estrear-se na elite do basquetebol: Neemias Queta, à espreita de uma oportunidade nos Sacramento Kings. O poste português foi escolhido na 39.ª posição do draft e assinou um contrato 'two-way', podendo alternar entre a G-League e a NBA ao longo da temporada.



Neste guia, tem acesso ao perfil das 30 equipas e dos craques da competição, assim como a análise ao draft e à situação de Neemias Queta, entre outras curiosidades e detalhes.