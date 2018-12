Harden e Irving brilham na jornada de Natal da NBA

James Harden (Houston Rockets) e Kyrie Irving (Boston Celtics) foram os protagonistas da jornada de Natal da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), a par dos Los Angeles Lakers, que bateram fora os bicampeões Golden State Warriors por 127-101.Em Oakland, LeBron James, autor de 17 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências, saiu lesionado no terceiro quarto, mas, ainda assim, os Lakers venceram folgadamente, com mais seis jogadores a marcarem 11 ou mais pontos.Kyle Kuzman, com 19 pontos, foi o melhor marcador, mas o jogador em maior destaque foi o poste Ivica Zubac, que terminou o embate com 18 pontos e 11 ressaltos, enquanto Rajon Rondo saiu do banco para marcar 15 pontos e distribuir 10 assistências.Nos detentores do cetro, que estiveram sempre a perder, o melhor foi Andre Iguodala, com 23 pontos, secundado por Kevin Durant, com 21, mais sete ressaltos e sete assistências. Stephen Curry ficou-se pelos 15 pontos e Klay Thompson por escassos cinco.Em Boston, a estrela foi Irving, autor de 40 pontos e 10 ressaltos no triunfo caseiro dos Celtics por 121-114, após prolongamento, face aos Philadelphia 76ers, incluindo dois 'triplos' decisivos nos cinco minutos extra.Jayson Tatum e Marcus Norris, ambos com 23 pontos, foram os principais 'ajudantes' de Irving, enquanto Joel Embiid liderou os forasteiros, com 34 pontos e 16 ressaltos.Em Houston, os Rockets voltaram a ter em James Harden a sua grande figura, com 41 pontos, incluindo cinco 'triplos', sete assistências e seis ressaltos, que foram decisivos para o triunfo sobre os Oklahoma City Thunder por 113-109.Clint Capela, com 16 pontos e 23 ressaltos, também foi determinante no sucesso dos texanos, perante uns OKC comandados por Paul George (28 pontos e 14 ressaltos) e Russell Westbrook (21 pontos, nove ressaltos e nove assistências).Nos outros jogos da tradicional jornada de Natal, os Milwaukee Bucks venceram fora os New York Knicks por 109-95, com 30 pontos e 14 ressaltos de Giannis Antetokounmpo, e os Utah Jazz ganharam em casa aos Portland Trail Blazers por 117-96, com 18 pontos e 14 ressaltos de Rudy Gobert.Os Toronto Raptors, com 25 triunfos e 10 desaires, lideram a Conferência Este, duas vitórias à frente dos Bucks, enquanto os Denver Nuggets 'mandam' no Oeste, com 21 vitórias e 10 derrotas, secundados pelos Warriors (23-12).