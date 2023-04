Harden expulso não compromete

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Privados precocemente de James Harden (21 pontos, 5 ressaltos, 4 assistências), que foi expulso no 3º período, os Philadelphia 76ers contaram com a mão quente de Tyrese Maxey (25 p, 3 r, 3 a) para vencerem (102-97) os Brooklyn Nets e abrirem vantagem (3-0) no playoff, ficando a um triunfo da 2ª ronda.

Já os Golden State Warriors, campeões em título, reduziram a desvantagem trazida de Sacramento, ao baterem (114-97) em casa os Kings, com Stephen Curry (36 p, 6 r e 3 a) a brilhar.

A mesma reação tiveram os Clippers, ao superarem (129-124) os Suns em Phoenix.