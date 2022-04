Hawks e Pelicans vencem Hornets e Spurs e continuam na corrida ao 'playoff' da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Atlanta Hawks, que 'despacharam' na quarta-feira os Charlotte Hornets por 132-103, e os New Orleans Pelicans, vencedores do confronto com os San Antonio Spurs por 113-103, mantiveram-se na corrida ao 'playoff' da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Os Hawks, finalistas da Conferência Este na época passada, viveram uma temporada 2021/22 menos ganhadora, mas, para já, vão discutir com os Cleveland Cavaliers a presença no jogo decisivo do 'play-in' - que assegura a presença na fase de luta pelo título -, tal como farão os Pelicans na Conferência Oeste, frente aos Los Angeles Clippers.

À espera dos vencedores daqueles dois encontros estão os Brooklyn Nets (Este) e os Minnesota Timberwolves (Oeste), que se tinham imposto aos Cleveland Cavaliers (115-108) e aos Los Angeles Clippers (109-104), no encontro entre as equipas mais bem classificadas na fase regular.

O jogo em Atlanta foi de sentido único, em especial nos dois últimos períodos, aumentando a vantagem de oito pontos ao intervalo para 29 no fim, muito por força dos 24 concretizados por Trae Young e os 22 de De'Andre Hunter, apesar de ter sido LaMelo Ball, base de Charlotte, o melhor marcador, com 26.

A partida em Nova Orleães terminou com uma diferença menor (10 pontos), mas os Spurs apenas estiveram em vantagem na fase inicial do primeiro parcial, chegando a ter um atraso de 21 pontos, com o base C.J. McCollum na equipa da casa, ao anotar 32 pontos e efetuar sete assistências.