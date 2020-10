Heat vencem Lakers e adiam decisão do título da NBA

Os Miami Heat venceram os Los Angeles Lakers por 111-108 e adiaram a decisão do título da NBA, reduzindo para 3-2 a vantagem dos Lakers na final.





Jimmy Buttler, com 35 pontos, 12 ressaltos e 11 assistências, comandou o segundo triunfo dos Heat nesta final. Do lado dos Lakers o melhor foi LeBron James, com um registo de 40 pontos, 13 ressaltos e 7 assistências.O sexto jogo está marcado para a madrugada de segunda-feira e, recorde-se, se os Lakers ganharem sagram-se campeões.