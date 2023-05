Heat voltam a vencer em Boston e ficam a dois triunfos da final da NBA

Os Miami Heat voltaram a triunfar na sexta-feira no reduto dos Boston Celtics, agora por 111-105, e lideram a final da Conferência Este dos playoff da NBA por 2-0.

Numa série à melhor de sete encontros, o conjunto da Florida, que terminou a fase regular apenas no oitavo lugar do Este, com 44 vitórias e 38 derrotas, colocou-se a dois triunfos da final, que pode selar em casa, no domingo e na terça-feira.

Depois do desaire no primeiro jogo (123-116), os favoritos Celtics lideravam após três quartos por oito pontos (83-75), mas 'afundaram-se' no último (22-36), com as suas principais figuras incapazes de 'encontrar' o cesto.

Os Heat chegaram à liderança em definitivo com dois lançamentos consecutivos de Jimmy Butler, que transformou um 98-100 em 102-100, com 2.33 minutos para jogar, lançando os campeões de 2005/06, 2011/12 e 2012/13 para um confortável 2-0 na série.

Butler, com 27 pontos, oito ressaltos, seis assistências e três roubos de bola, voltou a liderar o 'cinco' de Erik Spoelstra, com a ajuda fundamental de Bam Adebayo, que quase chegou ao 'triplo duplo', com 22 pontos, 17 ressaltos e nove assistências.

Os Heat também tiveram extraordinárias contribuições do banco, nomeadamente de Caleb Martin (25 pontos) e Duncan Robinson (15), merecendo ainda destaque os 11 pontos de Max Strus e os nove de Gabe Vincent, todos em bom plano na parte final.

Na formação dos Celtics, Jayson Tatum terminou com 34 pontos, 12 ressaltos e oito assistências, mas, no último quarto, falhou os três 'tiros' de campo tentados e somou dois 'turnovers', enquanto Jaylen Brown acabou com 16 pontos, mas, nos últimos 12 minutos, só acertou um de seis lançamentos.

"Acho que eles foram melhores do que nós. Foram mais intensos e arranjaram forma de colocar a bola no cesto na parte final e nós não o conseguimos", admitiu Brown.

O terceiro jogo da final da Conferência Este realiza-se no domingo, em Boston, enquanto para hoje está marcada a receção dos Los Angeles Lakers aos Denver Nuggets, que lideram a final do Oeste por 2-0, face aos triunfos caseiros por 132-126 e 108-103.