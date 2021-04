Heróis da Marvel estão a caminho do pavilhão

A ESPN e a Marvel juntaram-se para uma colaboração especial e que tem os heróis da popular marca de banda desenhada em destaque. Deste modo, no dia 3 de maio, no duelo entre Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, poderemos assistir ao evento "Marvel’s Arena of Heroes".

Três jogadores de cada equipa vão estar em destaque e contabilizarão ao longo da partida "Marvel Hero Points" por cada ponto, ressalto, assistência, roubo de bola e bloco. Em sentido inverso, os lançamentos e lances livres falhados e perdas de bola vão garantir uma diminuição dos respetivos valores.

Steph Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins, dos Warriors, e Zion Williamson, Brandon Ingram e Lonzo Ball, dos Pelicans, são os jogadores escolhidos para esta iniciativa.