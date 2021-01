Histórico: Duas mulheres vão arbitrar no mesmo jogo da NBA

O jogo entre Orlando Magic e Charlotte Hornets, agendado para a próxima madrugada, vai representar mais um passo na afirmação da igualdade de género na NBA. Pela primeira vez na história um encontro da liga norte-americana de basquetebol será dirigido por duas mulheres no mesmo trio de arbitragem, com Natalie Sago e Jenna Schroeder a formarem equipa com o experiente Sean Wrigh.





Em 1997, Dee Kantner e Violet Palmer tornaram-se nas primeiras árbitras a dirigir jogos da NBA e entre 2002 e 2017 Palmer foi mesmo a única mulher entre os árbitros da liga, depois de nesse ano Kanter ter sido demitida. Até hoje só existiram 7 mulheres árbitras a integrarem os quadros da NBA, cinco delas mantêm-se no ativo e duas ficarão para a história. Natalie Sago já dirige encontros da NBA desde 2018, enquanto que Jenna Schroeder começou a arbitrar na liga no ano seguinte.Refira-se que, no final da época passada, o comissário Adam Silver garantiu que a liga estava apostada em ter cada vez mais mulheres na arbitragem e também no staff técnico das equipas.