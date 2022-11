Homem aterroriza filha de Kobe Bryant: quer ter filho com Natalia parecido com o jogador

A filha mais velha de Kobe Bryant vive aterrorizada por estes dias. Segundo o site norte-americano TMZ, Natalia Bryant, de 19 anos, já pediu uma ordem de afastamento relativamente um homem, de 32 anos, que tem antecedentes criminais relacionados com armas.O indivíduo, Dwayne Kemp, quer "ter um filho" com a jovem "parecido com Kobe". A TMZ teve acesso aos documentos da denúncia e diz que Natalia passa por "uma situação aterradora". O homem vive na ilusão que tem uma relação romântica com a jovem, tendo pela primeira vez entrado em contacto com ela há dois anos.De então para cá não parou e Natalia vive com medo constante. A jovem contou na denúncia que uma vez o homem enviou-lhe uma mensagem com uma imagem de Kobe Bryant que dizia: "Obrigado por ele te ter dado a vida, oxalá pudéssemos dar à luz um Kobe."