Homenagens continuam: Lebron James fez tatuagem a lembrar legado de Kobe

As homenagens a Kobe Bryant - que morreu na sequência de um acidente de helicóptero - não têm fim e são feitas de variadas formas e feitios. Desta feita foi Lebron James, um dos rostos mais inconsoláveis com a morte da antiga lenda NBA, a arranjar uma forma de eternizar o amor que sentia por Kobe, tatuando no seu corpo um desenho... que ainda não é totalmente percetivel.





LeBron James Reveals Kobe Bryant Tribute Tattoo https://t.co/xRj5uhSptR — TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 31, 2020

Na última sessão de treinos dos Lakers, que preparam o encontro desta madrugada frente aos Portland Trail Blazers (o Staples Center vai engalanar-se para lembrar a sua antiga estrela), foi possível vislumbrar a nova tatuagem na perna esquerda de Lebron James, que ainda se encontra coberta com um plástico. Sendo impercetível pormenorizar a obra de arte, a verdade é que, ao que tudo indica (e por ter o número 24 desenhado), trata-se de uma homenagem ao seu amigo Kobe. Parece ainda ter sido tatuada uma cobra com 'Mamba 4 life' por cima.







Recorde-se que Lebron James ficou verdadeiramente devastado com a morte do antigo basquetebolista eSegundo a imprensa norte-americana, Anthony Davis, outra estrela dos Lakers, também vai fazer uma tatuagem para assinalar o percurso lendário de Kobe Bryant.