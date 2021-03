Ida ao barbeiro deixa Joel Embiid e Ben Simmons fora do All Star Game

Joel Embiid e Ben Simmons não vão alinhar no All Star Game da próxima madrugada, em Atlanta, depois de terem estado em contacto com um barbeiro de Philadelphia que testou positivo à Covid-19.





Os dois jogadores dos 76ers viajaram até Atlanta na noite de ontem, de jato privado, pelo que não estiveram em contacto com os outros craques que vão entrar em campo. Embiid e Simmons terão de cumprir isolamento e tudo indica que não serão substituídos por outros jogadores no duelo que colocará frente a frente as equipas escolhidas por LeBron James e Kevin Durant.