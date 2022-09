«Ime Udoka está acabado e não vai voltar a treinar na NBA»

Ime Udoka foi suspenso pelos Boston Celtics depois de o treinador ter tido uma relação íntima com uma funcionária do staff do clube. Algo que é visto como "uma violação das regras da organização" pelo emblema norte-americano.O técnico está suspenso por uma época, mas há quem veja este incidente como um adeus à NBA. Segundo um agente, que prestou declarações anonimamente ao podcast do jornalista Ethan Strauss, citadas pela 'Marca', Udoka "está acabado"."Dada a informação pública e o que tem sido conhecido em privado, ele está acabado e não vai voltar a treinar na NBA. Há mais pessoas que estão a dizer isso. Ninguém consegue prever o futuro, mas é assim que toda a gente está encarar a situação", assegurou o agente.