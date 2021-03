Giannis, Lillard e Curry dão triunfo a LeBron no All Star Game da NBA

A equipa LeBron James, liderada pelo infalível grego Giannis Antetokounmpo, venceu no domingo a de Kevin Durant por 170-150, no 70.º All Star Game da NBA, em Atlanta.

Na festa anual da NBA, o jogador dos Milwaukee Bucks, melhor jogador da época regular em 2018/19 e 2019/20, indicou o caminho da vitória à sua equipa ao acabar o jogo com 16 'tiros' de campo marcados em 16 tentados - nunca ninguém tinha logrado sequer 10.

Giannis fechou o jogo perfeito com 35 pontos, sete ressaltos, três assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento, para receber, de forma incontestável, o troféu Kobe Bryant, entregue ao 'Jogador Mais Valioso' (MVP) do All Star Game.

O internacional grego esteve muito bem acompanhado, nomeadamente pelos 'terríveis' atiradores Damian Lillard (32 pontos) e Stephen Curry (28), autores cada qual de oito triplos, alguns muito pouco à frente da linha do meio-campo.

O estreante Jalen Brown, com 22 pontos, e Paul George, com 17, ambos com cinco triplos convertidos, também estiveram em 'grande' na equipa LeBron James, tal como Chris Paul, o novo líder da história do All Star Game em assistências, após somar 16, às quais juntou seis pontos e oito ressaltos.

Por seu lado, LeBron James, o melhor marcador absoluto da história do All Star Game, apenas jogou a primeira parte, ficando-se por quatro pontos, em 12.46 minutos. Ainda assim, a equipa com o seu nome ganhou pelo quarto ano consecutivo - já tinha batido Curry (2018) e duas vezes Antetokounmpo (2019 e 2020).

Na equipa Kevin Durant, que falhou o jogo por lesão, os melhores foram Kyrie Irving, com 24 pontos, 12 assistências e cinco ressaltos, Bradley Beal, com 26 pontos, Jayson Tatum, com 21, e o suplente James Harden, também com 21.

O encontro foi equilibrado no primeiro período, que a equipa LeBron venceu por 40-39, mas, no segundo, Giannis, Curry e Lillard começaram a dar espetáculo e ganharam o parcial por 60-41, colocando o acumulado em 100-80.

No terceiro parcial, a equipa Durant ainda ameaçou vencer, mas acabou por perder por 46-45, o que colocou o total em 146-125: segundos os regulamentos, ganhava a primeira equipa a chegar aos 170 pontos - 146+24 - no quarto período.

Com grande vantagem, a formação amarela nunca permitiu a aproximação da azul e foi Lillard, com mais um lançamento quase de meio-campo a fechar o encontro, nuns 'redondos' 170-150.

Antes do encontro, o lituano Domantas Sabonis impôs-se no concurso de habilidades e Stephen Curry ganhou pela segunda vez o de triplos, repetindo 2015, ao impor-se na final a Mike Conley (28-27), depois de acertar os últimos dois 'tiros'.

No intervalo, disputou-se o concurso de afundanços, que teve em Anfernee Simons o vencedor.

A festa All Star disputou-se em apenas um dia, devido à pandemia da covid-19, que custou, à última hora, a ausência de Ben Simmons e Joel Embiid, jogadores dos Philadelphia 76ers que estiveram em contacto com uma pessoa infetada.

Por lesão, e além de Durant, também não marcaram presença Anthony Davis e Devin Booker.