Irmã de Ben Simmons atira-se a Kendall Jenner: «Antes louca que p...»

I just wouldn’t ever wanna be known for dating athletes. Like imagine working your way through a league. Not a team a LEAGUE! — Liv Alice Simmons (@livvalice) July 10, 2019

I’d rather be crazy than be a hoe #facts — Liv Alice Simmons (@livvalice) July 10, 2019

O australiano Ben Simmons renovou e assinou um milionário contrato com os Philadelphia 76'ers (170 milhões de dólares em cinco anos) e a irmã do jogador aproveitou para mandar uns recados via Twitter à ex-namorada do craque, a socialite Kendall Jenner."Não gostava de ser conhecida por namorar com atletas. É como andar com toda uma liga. Não uma equipa, mas uma liga", escreveu Liv Alice Simmons no Twitter, acrescentando: "Prefiro ser louca do que p..."Ben Simmons e Kendall Jenner terminaram o relacionamento há uns meses, depois de terem surgido rumores de que a mais nova das Kardashian teria traído o australiano com outro jogador da NBA.A modelo teve relacionamentos anteriores com Blake Griffin, dos Detroit Pistols, e com Jordan Clarkson, dos Cleveland Cavaliers. Há umas semanas soube-se que estará agora envolvida com Kyle Kuzma, dos LA Lakers.