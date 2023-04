Irmã de estrela da NBA condenada a prisão perpétua

Kimesha Williams, irmã de Kawhi Leonard, jogador dos LA Clippers, foi condenada a prisão perpétua, sem liberdade condicional, depois de ter sido considera culpada do assassinato de uma mulher de 84 anos num casino.Tudo aconteceu na Califórnia, em 2019. A idosa e o marido entraram num casino com uma carteira contendo mil dólares, que contavam apostar.A dada altura a mulher foi à casa de banho, tendo sido seguida por Kimesha Williams e uma cúmplice. Uma mulher que ali se encontrava no WC ouviu um ruído e depois encontrou a idosa a sagrar no chão, com uma fratura no crânio. Acabaria por morrer quatro dias depois.A irmã do jogador da NBA e a cúmplice foram vistas a correr em direção à saída. Kimesha Williams negou sempre todas as acusações.