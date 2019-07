Irmão mais novo de Giannis Antetokounmpo assina pelos LA Lakers

O grego Kostas Antetokounmpo, irmão mais novo de Giannis Antetokounmpo, jogador mais valioso de 2019 na NBA, é reforço dos Los Angeles Lakers, anunciou a equipa californiana.Giannis joga nos Milwaukee Bucks e Kostas, de 21 anos, que passou pelos Dallas Mavericks na última época, assinou um contrato por duas épocas com os Lakers, a segunda equipa com mais títulos na NBA, com 16, menos um do que os Boston Celtics.Na última temporada, Kostas fez apenas dois jogos pela equipa de Dallas, sendo utilizado com frequência na "G League", tendo disputado 40 jogos na segunda divisão dos Estados Unidos.Os basquetebolistas gregos têm outro irmão, Thanasis, de 27 anos, que joga no Panathinaikos.