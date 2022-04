«Isso significa que vou morrer?»: Magic Johnson revela o que pensou ao descobrir que tinha SIDA

Earvin Johnson Jr., conhecido no mundo da NBA como Magic Johnson, explicou na mini-série sobre a sua vida 'They Call Me Magic', que estreou esta sexta-feira, o que pensou no momento em que recebeu uma chamada do seu médico a revelar que tinha sido diagnosticado com o vírus HIV, em 1991."Quando ele me deu a notícia fiquei paralisado, quieto. Não acreditava. Quando me recompus, perguntei: 'O que é que isso significa? Que vou morrer?'. Ao que ele me respondeu: 'Ainda não sabemos'", começou por contar, relatando os momentos que se seguiram, quando contou a notícia à sua mulher, Cookie Johnson."Eu sabia que a iria destruir, que ia ficar magoada. Foi a coisa mais difícil que já tive de fazer em toda a minha vida: contar isto a alguém que se ama, que te ama".Lon Rosen, empresário do antigo astro da NBA, também lembrou o momento. "Ele já sabia que tinha de largar o basquetebol. A certo ponto, disse que nem sabia se queria viver [daquela maneira]. Disse-me: 'Cuida da minha família se alguma coisa me acontecer'".A mini-série, de quatro episódios, está disponível na Apple TV e aborda outras questões da vida do ex-jogador, como a sua infância e a chegada à NBA.