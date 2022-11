Já não existem equipas invictas

Já não há equipas invictas esta temporada, depois de Milwaukee perder com Atlanta, por 117-98. Dejounte Murray, com 25 pontos, e o ‘rookie’ AJ Griffin, com um máximo de carreira de 24, foram as figuras da equipa, com Giannis Antetokounmpo a marcar 25 para os Bucks.

Já Sacramento, sem Neemias Queta, foi derrotado pelos campeões Golden State. Stephen Curry somou 47 pontos, 17 dos quais no quarto período, e com sete triplos.

Também Luka Doncic continua em grande, chegando ao seu nono jogo da época com 30 ou mais pontos. O esloveno somou agora 36 pontos na vitória de Dallas sobre Brooklyn (96-94).