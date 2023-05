Jamal Murray coloca Nuggets a vencer Lakers por 2-0 na final do Oeste da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um quarto período arrasador de Jamal Murray conduziu na quinta-feira os Denver Nuggets ao segundo triunfo caseiro sobre os Los Angeles Lakers (108-103) na final da Conferência Oeste dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Murray marcou 23 pontos no derradeiro período, perdendo apenas por um para toda a equipa californiana (24), com seis 'tiros' de campo marcados, em sete tentados, incluindo quatro 'triplos', em cinco, e sete em oito nos lances livres.

Desta forma, o base de 26 anos, que totalizou 37 pontos, 10 ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola, foi determinante para o triunfo dos Nuggets, que já tinham vencido o primeiro encontro, por 132-126, e lideram agora a série por 2-0, estando a meio caminho da sua primeira final da NBA.

Mesmo bem mais discreto do que no embate inicial, o poste sérvio Nikola Jokic também foi essencial, contribuindo com o triplo duplo da 'ordem', ao acabar o jogo com 23 pontos - nove em 21 nos lançamentos de campo -, 17 ressaltos e 12 assistências.

Quando às 'segundas figuras', destaque para os 16 pontos e sete ressaltos de Michael Porter Jr. e os 12 pontos e cinco ressaltos do suplente Bruce Brown.

Nos Lakers, o melhor foi o suplente Rui Achimura, que terminou o embate com 21 pontos, conseguidos com 80% de efetividade nos lançamentos de campo (oito em 10), secundado por Austin Reeves, autor de 22, com 50% nos 'tiros' (oito em 16).

Por seu lado, LeBron James esteve perto do triplo duplo, com 22 pontos, 10 assistências e nove ressaltos, mas voltou a acumular falhas nos momentos cruciais, nomeadamente ao optar pelos triplos, que nunca caíram (zero em seis).

Anthony Davis também não esteve nos seus dias, com quatro em 15 lançamentos de campo (26,7%), com os seus 18 pontos e 14 ressaltos a ficarem curtos.

Depois de um primeiro período equilibrado (27-27), os Lakers até comandaram grande parte do encontro, passando na frente do marcador ao intervalo (53-48) e após três períodos (79-76).

No quarto, Murray tomou conta do jogo e virou-o a favor dos Nuggets, que chegaram a liderar por 12 (96-84, a 5.34 minutos do fim), antes de uma reação final dos Lakers, que ainda se colocaram a dois (101-99) à entrada para o último minuto.

O base dos anfitriões mostrou-se, então, imperturbável e decidiu o jogo da linha de lance livre, ao marcar sete de oito tentados.

O terceiro jogo da final da Conferência Oeste realiza-se no sábado, em Los Angeles, enquanto, no Este, os Boston Celtics recebem hoje os Miami Heat, que já inverteram o fator casa, ao vencerem o primeiro jogo por 123-116.