James Harden chega aos 22 mil pontos

Não foi só Russell Westbrook a brilhar nesta jornada da NBA. No triunfo dos Brooklyn Nets diante os Minnesota Timberwolves, James Harden destacou-se igualmente com um triplo-duplo (12.º da época), com 38 pontos, 13 assistências e 11 ressaltos. Uma das principais estrelas dos Nets, orientados por Steve Nash, alcançou a marca dos 22 mil pontos na NBA.





38 PTS // 13 AST // 11 REB



Franchise-record tying 12th triple-double of the season. @JHarden13 is just unreal. pic.twitter.com/2xID0A4dcV — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 30, 2021

No que toca a jogadores ainda no ativo, James Harden só está agora atrás de LeBron James (35.283), Carmelo Anthony (27.070) e Kevin Durant (23,491).