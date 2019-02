James Harden chega aos 31 jogos consecutivos a marcar 30 pontos ou mais

James Harden igualou nesta quarta-feira a segunda melhor série da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de jogos consecutivos com 30 ou mais pontos, ao marcar 42 no desaire dos Houston Rockets no reduto dos Minnesota Timberwolves (121-111).Harden, que acertou 15 de 34 lançamentos de campo, incluindo oito de 22 triplos, e os quatro lances livres tentados, ficou empatado com o lendário Wilt Chamberlain no segundo posto da tabela, mais ainda muito longe do primeiro. Chamberlain, que um dia logrou a mítica marca de 100 pontos num jogo da NBA, tem, desde os anos 60 do século passado, o recorde de jogos seguidos com 30 ou mais pontos, com 65.Em Minneapolis, Jeff Teague, com 27 pontos, Karl-Anthony Towns, com 25, e o rookie Josh Okogie, com 16, estragaram a noite de Harden, que também igualou os 22 jogos com 40 ou mais pontos numa época de Michael Jordan, em 1989/90. Nos outros jogos da ronda, realce para a estreia do base Isaiah Thomas, que marcou oito pontos, em 13.07 minutos, ajudando os Denver Nuggets e Nicola Jokic (20 pontos, 18 ressaltos e 11 assistências) face aos Sacramento Kings (120-118).Destaque ainda para os recordes pessoais de pontos de Pascal Siakam, dos Toronto Raptors (44 pontos), de Jordan Clarkson, dos Cleveland Cavaliers (42), e de Otto Porter Jr., dos Chicago Bulls (37, com 16 em 20 nos tiros de campo). Por seu lado, os New York Knicks somaram a 18.ª derrota consecutiva, ao perderem em casa com os Philadelphia 76ers por 126-111, enquanto os campeões Golden State Warriors, sem DeMarcus Cousins e, apesar dos 32 pontos de Kevin Durant e Stephen Curry, tombaram por 129-107 no reduto dos Portland Trail Blazers.