James Harden e Antetokounmpo unânimes no 'cinco ideal' da NBA

James Harden, dos Houston Rockets, e o grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, foram escolhas unânimes para o 'cinco ideal' da época regular da edição 2018/19 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).Harden e Antetokounmpo receberam ambos 100 votos e os respetivos 500 pontos, sendo os grandes candidatos ao título de 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da temporada, troféu que o base dos Rockets arrebatou em 2017/18.O melhor 'cinco' da época foi ainda composto por Paul George, dos Oklahoma City Thunder, o terceiro candidato a MVP, que somou 433 pontos, e ainda Stephen Curry (Golden Stata Warriors), com 482, e o poste sérvio Nikola Jokic (Denver Nuggets), com 411.A segunda equipa é liderada por Kevin Durant (Warriors) e inclui igualmente o camaronês Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) e Kyrie Irving (Boston Celtics).Por seu lado, LeBron James (Los Angeles Lakers), e depois de 12 seleções para a primeira equipa e três para a segunda, entrou apenas na terceira, com Russell Westbrook (Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), o francês Rudy Gobert (Utah Jazz) e Kemba Walker (Charlotte Hornets).